الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

زاخاروفا تسمي الغرض من 'هستيريا' الغرب بشأن أوكرانيا

زاخاروفا تسمي الغرض من 'هستيريا' الغرب بشأن أوكرانيا
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هدف "هستيريا" الغرب بشأن غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا هو القيام باستفزاز.

العالم - روسيا

وقالت زاخاروفا في حوار تلفزيوني أمس السبت: "ما هو الغرض من هذه الهستيريا؟ هو تصعيد الموقف، وبالطبع النشاط الاستفزازي. هذا جزء من الاستفزاز الذي له أبعاد عالمية".

وشددت المتحدثة على أن هذا الاستفزاز لم يظهر منذ شهرين فقط، لكنه وقع على "أرض خصبة تم تحضيرها على مدى سنوات طويلة"، للنزاع الأوكراني الداخلي الذي "تديره الولايات المتحدة بنشاط".

وفي الأيام الأخيرة تحدث مسؤولون أمريكيون عن أن روسيا تحشد مزيدا من القوات قرب الحدود الأوكرانية وأن "الغزو الروسي" لأوكرانيا قد يحدث "في أي لحظة".

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تهدد أحدا وتندرج في الشأن الداخلي الروسي، وحملت الغرب المسؤولية عن تأجيج الهستيريا حول الموضوع.

روابط ذات صلة

زاخاروفا تعلق على تصريحات ستولتنبرغ حول خطر النزاع العسكري

زاخاروفا تدعو الى وقف الهيستيريا الغربية والمزاعم حول نية روسيا بالهجوم على أوكرانيا

زاخاروفا: أميركا تجلي صحفييها من كييف كي لا يعيقوها في نشر المعلومات المضللة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زاخاروفا تسمي الغرض من 'هستيريا' الغرب بشأن أوكرانيا

سوريا.. الكشف عن تفاصيل تحرير الطفل المختطف فواز القطيفان

اميركا تسعى لصفقة مع روسيا وورطت الاوروبيين بأزمة كبيرة

اليمن: تحذيرات من توقف إنتاج الأوكسجين بسبب نقص الوقود

المحكمة الاتحادية تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري

قبيل جلسة المحكمة الاتحادية اليوم.. الاتحاد الوطني يكشف عن مقترحات بارزاني للتخلي عن رئاسة العراق