شاهد..قوات الاحتلال تعتدي على ناشط في حي الشيخ جراح

العالم - فلسطين

ومنذ مساء أمس السبت وتشن قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين حملة مسعورة ضد أهالي حي الجراح، من أجل ارغامهم على ترك منازلهم وترك حييهم.

وقامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة ضد الاهالي الذي اعتصموا أمام منازلهم في تحدي واضح للحملة الصهيونية ضدهم.

كما بدأ عدد من الاهالي بتلاوة القرآن الكريم بصورة جماعية، وأشهروا كتاب الله عزوجل بوجه الصهاينة تعبيرا عن تمسكهم بدينهم وتعاليمه.

وفي خطوة استفزازية لاهالي الشيخ جراح وصل المتطرّف الإسرائيلي وعضو الكنيست، ايتمار بن غفير، اليوم الأحد إلى الحي وكان قد أعلن مساء السبت أنه سيعيد افتتاح مكتب له في الحيّ.

وتزامنًا مع إعلان بن غفير، وصل عشرات المستوطنين المتطرفين إلى المكان، ونصبوا خيمة قبالة منزل عائلة سالم الفلسطينية.