إجتماع الوفدين الإيراني والروسي على هامش مفاوضات فيينا

العالم - إيران

وحضر الاجتماع أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" هذا الاجتماع.

يذكر أن الجولة الثامنة من المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران، كانت استؤنفت في الثامن من فبراير بعد توقف دام نحو أسبوع، عاد خلاله المفاوضون إلى عواصمهم من أجل الاستحصال على قرارات سياسية حاسمة.

وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت في 27 دسامبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار بشان بعض القضايا الخلافية.