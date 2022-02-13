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إجتماع الوفدين الإيراني والروسي على هامش مفاوضات فيينا

إجتماع الوفدين الإيراني والروسي على هامش مفاوضات فيينا
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

إجتمع الوفدان الإيراني والروسي في فيينا بحضور رئيس الفريق المفاوض الإيراني علي باقري كني ونظيره الروسي ميخائيل أوليانوف.

العالم - إيران

وحضر الاجتماع أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" هذا الاجتماع.

يذكر أن الجولة الثامنة من المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران، كانت استؤنفت في الثامن من فبراير بعد توقف دام نحو أسبوع، عاد خلاله المفاوضون إلى عواصمهم من أجل الاستحصال على قرارات سياسية حاسمة.

وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت في 27 دسامبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاق واتخاذ القرار بشان بعض القضايا الخلافية.

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