تعاون رياضي إيراني عراقي في أعلى المستويات

العالم - إيران

وقال رعد حمودي في اجتماع مشترك مع نظيره الإيراني "رضا صالحي أميري"، اليوم الأحد: نرغب بتعزيز العلاقات والتعاون الرياضي مع إيران.. وهناك علاقات جيدة بين اللجنتين الأولمبية العراقية والإيرانية، وأنا سعيد بذلك.

وصرح: بالنظر إلى العلاقات متعددة الأطراف بين طهران وبغداد في مختلف المجالات، نسعى إلى تعزيز التعاون الرياضي مع إيران على أعلى المستوىات.

ومن جانبه قال صالحي أميري، إن العلاقات الرياضية تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين مشيرا إلى زيارته للعراق قبل شهرين و ما تمخض عنه من التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الرياضي بما فيه تبادل المدربين.

ووصل الوفد الرياضي العراقي أمس السبت إلى طهران، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤوليين في القطاع الرياضي الإيراني.

وكان في استقبال الوفد العراقي الذي يضم 14 من كبار المسؤولين في القطاع الرياضي العراقي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية رضا صالحي امیري.

ويترأس الوفد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي ويضم في عضويته أمين عام اللجنة هيثم عبدالحميد عبدالحافظ وأمين الصندوق أحمد صبري ردام ورئيس اتحاد المصارعة شعلان عبدالكاظم ورئيس اتحاد الجودو سمير صادق خضير ورئيس اتحاد الكانو والكاياك ماجد صالح عبدالكريم ورئيس اتحاد الشراع والألعاب المائية تحسين علي أحمد ورئيس اتحاد الكاراتيه عادل عيدان غيلان ورئيس اتحاد المبارزة زياد حسن جاسم ورئيس اتحاد البيسبول والسوفتبول علي عبدالحسين وعضو اتحاد كرة السلة محمد علي عبدالهادي ورئيس اتحاد تنس الطاولة هردة رؤوف بارام ورئيس اتحاد رفع الاثقال محمد كاظم مزعل ورئيس اتحاد ألعاب القوى طالب فيصل عبدالحسين ورئيس اتحاد التايكواندو إبراهيم جبار شنين.

ويلتقي الوفد خلال زيارته التي تستغرق 5 أيام وزير الرياضة والشباب حميد سجادي ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي أميري ورؤساء الاتحادت الرياضية فضلا عن تفقد المتحف الوطني للرياضة الأولمبية والبارالمبية والإمكانيات الرياضية المتوفرة في البلاد.

وسيتم خلال الزيارة التوقيع على أول اتفاق رياضي بين طهران وبغداد خلال العام 2022 بين الوفد العراقي والمسؤولين الإيرانيين المعنيين.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية قد زار بغداد على رأس وفد نهاية العام 2021 للتوقيع على اتفاقية رياضية وتفقد الأماكن الرياضية، وأجرى محادثات مع نظيره العراقي للبحث حول التعاون بين البلدين.