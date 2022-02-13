عالقون افغان في الامارات يطالبون بنقلهم الی دولة اخری

العالم - الامارات

وسارع الكثير من الافغان مغادرين بلادهم بعد استيلاء جماعة طالبان على افغانستان.

ووصل جزء من هؤلاء إلى الامارات ضمن عملية ترانزيت لنقلهم بعدها الى دول اخرى. وما زال هؤلاء عالقين في مراكز احتجاز في العاصمة ابو ظبي، حيث نفد صبرهم ونظموا تظاهرات ضد اوضاعهم في الامارات، مطالبين بنقلهم الى دولة اخرى، متهمين سلطات الامارات بمعاملتهم كانهم سجناء.

وأثارت هذه الاحتجاجات تعليقات عدة علی مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء في تغريدة علی حساب "بن مانع":"لاجئون أفغان في الإمارات يحتجون على توقف عملية إعادة التوطين الأميركية. وشبّه المتظاهرون الأوضاع في منشأة الاحتجاز بأنها تشبه السجن وأن الناس يحتجزون كرهائن هناك".

وكتب "وسام العربي":"هل ما زالوا موجودين في تلك الدول؟ أميركا كانت تقول مؤقتاً".

اما "ناعو" فكتب مغرداً:"من ترك داره قل قدره".