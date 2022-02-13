الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ليتوانيا تسلم أوكرانيا صواريخ "ستينغر"

ليتوانيا تسلم أوكرانيا صواريخ
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الأوكرانية تسلّمها منظومات صاروخية أمريكية الصنع من نوع "ستينغر" من ليتوانيا اليوم الأحد.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف اليوم الأحد أن هذه الصواريخ وصلت مع معدات عسكرية أخرى ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية على متن طائرة حطت في مطار بوريسبول قرب كييف.

وذكّر ريزنيكوف بأن أول حزمة مساعدات عسكرية من ليتوانيا على خلفية التصعيد الحالي حول أوكرانيا وصلت إلى كييف في ديسمبر الماضي.

ولم يكشف عن عدد الصواريخ التي تسلمتها الحكومة الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاءات تتيح لدول البلطيق تسليم الأسلحة الأمريكية الموجودة بحوزة قواتها إلى حكومة كييف، بدعوى خطر تعرض أوكرانيا لـ"غزو روسي".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

هل تمت صفقة بين اميركا وروسيا خلال اتصال بايدن ببوتين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قرقاش يعلق على زيارة أردوغان للإمارات

بالفيديو.. كابتن ولاعب ايراني سابق يعلّق على مباراة كأس السوبر الايرانية

بايدن يجدد لزيلينسكي التأكيد على دعم واشنطن لكييف

جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان

البعثة الأممية في السودان: اختتام المرحلة الأولى من المشاورات حول العملية السياسية

الخارجية اللبنانية تنصح رعاياها في أوكرانيا بالمغادرة فورا