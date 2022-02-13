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بايدن يجدد لزيلينسكي التأكيد على دعم واشنطن لكييف

بايدن يجدد لزيلينسكي التأكيد على دعم واشنطن لكييف
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي اليوم، التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وأشار بيان صدر عن البيت الأبيض إلى أن "بايدن أوضح أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم، جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها، على أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن "الرئيسين اتفقا على أهمية الاستمرار في اتباع الدبلوماسية والرد على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وأعلن ديوان الرئاسة الأوكراني في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن لبحث آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأشار سيرغي نيكيفوروف المسؤول الإعلامي في مكتب الرئيس الأوكراني إلى أنه "في الساعات المقبلة سيبحث الرئيس زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن الوضع الأمني والجهود الدبلوماسية الحالية للتهدئة".

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