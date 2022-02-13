قرقاش يعلق على زيارة أردوغان للإمارات

العالم- الامارات

وقال قرقاش عبر "تويتر": "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والتي تأتي بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الجمهورية التركية تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز جسور التواصل والتعاون الهادفة للاستقرار والأزدهار في المنطقة".

وأضاف قرقاش أن "الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصا منها على دعم استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن "سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الاقليمية، وزيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر".

وكان أردوغان قد أعلن أنه سيزور الإمارات في 14 فبراير، وأن تلك الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

واتخذت انقرة عدة اجراءات لاعادة العلاقات مع الامارات والسعودية ومصر، حيث اغلقت مكاتب لجماعة الاخوان المسلمين من المعارضين للنظام في مصر والامارات، كما أغلقت قنوات اعلامية كانت تابعة لهم، كما يسعى اردوغان للتقرب من الكيان الاسرائيلي ضمن مساعيه لجعل تركيا ممرا لخط الغاز الفلسطيني الذي يسرقه الميان الاسرائيلي ويحاول ارساله الى اوروبا.

وشهدت تركيا مؤخرا تظاهرات بسبب سوء الاوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، ويحاول اردوغان مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية (اقل من سنة) يحاول اعادة شعبيته التي خسرها مؤخرا مع تدهور وضع الليرة التركية التي خسرت ثلثي قيمتها امام الدولار، وغلاء الاسعار في البلاد.