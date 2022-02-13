عبد السلام: لا خيار امام دول العدوان سوى الجنوح للسلام

العالم - اليمن

عبد السلام وفي تغريدة على تويتر أضاف: على أعتاب العام الثامن على دول العدوان أن تدرك ألا خيار سوى الجنوح للسلام.

على صعيد متصل أصيب 4 مدنيين يمنيين امس الأحد، بنيران الجيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفادت مراسل "المسيرة" في صعدة أن "جيش العدو السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم مهاجران أفريقيان."

وكان قد استشهد مدني يمني وأصيب آخر في وقت سابق الاحد بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بذات المحافظة.