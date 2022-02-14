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نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير “أمنستي” واعتبار "إسرائيل" دولة فصل عنصري

نواب أردنيون يطالبون بتبني تقرير “أمنستي” واعتبار
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

طالب نواب أردنيون في مذكرة رسمية بعثوا بها إلى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، بتبني تقرير منظمة العفو الدولية واعتبار "إسرائيل" دولة فصل عنصري.

العالم-الاردن

وجاء في المذكرة التي وقعها 25 نائبا أردنيا، إنه بناء على الجرائم المتواصلة التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وانتزاع الملكيات وتطهير عرقي واستمرار حصار غزة ومحاولات تهويد القدس بناء على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" والذي يصنف الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني بأنها جرائم فصل عنصري، وبما أن فلسطين هي قضية الأردن والعرب الأولى نطالب المجلس الموقر بتبني ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية وتعميمه واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري.

كما طالب النواب الأردنيون بإظهار هذا القرار إعلاميا بفضح دولة الاحتلال وفي الوقت نفسه مخاطبة المنظمات الدولية ومنابر البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بمتابعة ذلك.

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