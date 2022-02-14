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شاهد..للمرة الثانية حي الشيخ جراح على صفيح ساخن

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

بالهراوات وقنابل الصوت والغاز ورش الفلفل على أهالي حي الشيخ وبتعزيزات أمنية كبيرة هكذا أفتتح عضو الكنيست المتطرف بن غفير مكتبة بوضع خيمة بأرض عائلة سالم المهددة بالترحيل من الحي عائلة سالم.

العالم - مراسلون

ورغم حجم الاعتداء الكبير التي تعرضت له من قوات الاحتلال ومن معهم من المقدسيين أكدوا على مواصلة صمودهم بأرضهم ومنزلهم.

وقال هذا تحدي لنا ولكل اهل القدس ولكل الفلسطينيين، للاسف غفير اتى صباحا هو المتطوطنين واعتدوا على الوالدة ودعوا انهم سوف ياتون ويكونوا موجودين لقمعنا واستفزاننا وقهرنا ولكننا الحمدلله وبفضل الله سبحانه وتعالى صامدون وواقفون وباذن الله تعالى سنبقى صامدين إن شاءالله".

اصابات واعتقالات بصفوف المقدسيين والمتضامنين الاجانب الذين جائوا للدفاع عن حي الشيخ جراح من اعتداءات الاحتلال ومستوطنية الذين يعربدون ليل ونهار بحماية حكومة الاحتلال وأذرعها الامنية والتي تنذر بانفجار الاوضاع مجددا داخل المدينة وبكل الارض الفلسطينية المحتلة.

وقال عاهد الرشق وهوعضو في حركة فتح في القدس المحتلة: "نحن ندعو ابناء شعبنا الفلسطيني وابناء مدينة القدس للتواجد الدائم في حي الشيخ جراح للتصدي لقطعان المستطونين ولغلات المستوطنين، ان الاوضاع في تصاعد والاوضاع على صفيح بركان وهي في اي لحظة سوف تنفجر في مدينة القدس وتنتقل الى جميع الاراضي الفلسطينية، وعلى هذا نحمل الاحتلال المسؤلية الكاملة عن مايحدث في الاراضي الفلسطينية".

وبهذة الاحداث يعود حي الشيخ جراح للواجهة مجددا في ظل اعتداءات المستوطنين وأصرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتمرير مخطط التهجير لاهالي حي الشيخ جراح.

ماحصل اليوم هو تحدي للمقاومة التي انتصرت لحي الشيخ جراح ولاهل القدس في معركة سيف القدس، وتحدي ايضا واستفزاز لاهالي الحي الذين واجه كل المخططات الاستيطانية داخل هذا الحي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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