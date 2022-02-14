شاهد.. يوم 14فبراير عدد مخيف للنظام البحريني

العالم - خاص بالعالم

وقال عباس في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير للشعب البحريني، إن بعد 11 عاما من انطلاق الثورة، مازالت مطالب الشعب البحريني لم تتغير ومازل حق دم الشهداء مطلوب ومعتقلين الرأي في سجون نظام البحرين تحت تعذيب ومازل النظام البحريني لم يرضخ لمطالب الثورة المشروعة، مشيرا الى ان الالتفاف الذي تم على التصويت على ميثاق العمل الوطني مازال ساري المفعول، برغم من تغيير الحكومة في البحرين، لذا بعد 11 عاما من الثورة مازال الشعب يصر على ذات المطالب الذي قام من اجلها وتجاهلها النظام البحريني.

واعتبر عباس بان السلطة البحرينية تضمر الغدر والانقلاب على التعهدات، لذلك التعهدات التي اعطيت قبل التصويت على الميثاق الوطني كانت واضحة برغم من انكار النظام بهذه التعهدات، وعلى سبيل المثال الوثيقة الذي وقعها ملك البحرين انذاك عند سماحة الشيخ عبدالله الغرابي كانت واضحة بعدم المساس بدستور73.

واوضح الناشط البحريني، أن كافة اطياف الشعب البحريني في عام 2011 وصلت الى قناعة راسخة بان النظام لم ولن يقدم على اي تعديلات في الدستور، ولم يفئ بتعهداته، مشيرا الى ان السلطة في البحرين بدل ان تلتزم بالتعهداتها السابقة لجاءت الى استخدانم القوة ضد الشعب البحريني.

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