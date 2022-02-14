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مشروع خدمي طبي للنازحين والأهالي في الحسكة السورية

مشروع خدمي طبي للنازحين والأهالي في الحسكة السورية
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت جمعية البر والإحسان في الحسكة بالتعاون مع الصندوق الإنساني في سورية مشروعاً لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للأسر النازحة والأهالي في مختلف مناطق المحافظة.

العالم - سوريا

وبين المدير التنفيذي في الجمعية حسين علكش أن المشروع الذي بدىء العمل به بداية شهر كانون الثاني الماضي تشرف عليه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية الصحة ويأتي بهدف مساعدة الأهالي النازحين الذين أجبرتهم الظروف على ترك منازلهم وبنسبة 80 بالمئة من تكلفة العمليات الجراحية إضافة إلى 20 بالمئة للأهالي في المحافظة.

وأشار علكش إلى أن المشروع يدعم إجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية مجاناً وذلك بالتعاقد مع المشافي الخاصة والأطباء المعتمدين حيث وصل عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها حتى الآن 386 توزعت على عمليات الجراحة العامة والعصبية والولادة الطبيعية والقيصرية والجراحة العظمية والعينية وأمراض النساء وخدمات حاضنة الرضع.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف أهمية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من قبل الجمعيات الخيرية بهدف تقديم المساعدة للأهالي والأسر النازحة والتخفيف عنهم في ظل الظروف الراهنة.

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مشروع خدمي طبي للنازحين والأهالي في الحسكة السورية