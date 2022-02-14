الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو .. هذه أبرز فضائل الامام علي (ع) في احاديث اهل السنة 

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

لا يختلف اثنان من المسلمين اللهم الا شذاذ الارض من النواصب في فضائل الامام علي عليه السلام سواء الشيعة الذين يعتبرونه الامام الاول من الائمة الاثني عشر او اخواننا اهل السنة الذين يعتبرونه الخليفة الرابع ويقرون بفضائله .

العالم - ثقافة

تنقسم فضائل الإمام علي (ع) إلى قسمين: فضائل خاصة به، وفضائل مشتركة مع بقية أهل البيت: فـآية الولاية، وآية الشراء، وآية الإنفاق، وحديث الغدير، وحديث المنزلة، ووليد الكعبة، والتصدق بالخاتم تعد من الفضائل التي تختص به. وآية التطهير، وآية أهل الذكر، وآية المودة، وحديث الثقلين، من الفضائل المشتركة له مع بقية أهل البيت عليهم السلام .

ورغم انه منع التحدث عن فضائل الإمام علي (ع) في عصر بني أمية، وكان من يروي فضائله يقتل أو يسجن، الا ان فضائله لازالت تتناقل على الالسن فضلا عن توثيقها في كتب الفريقين من الشيعة والسنة .

الفيديو المرفق يستعرض جانبا من هذه الفصضائل المنصوص عليها في كتب اهل السنة .

روابط ذات صلة

بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يصل الى النجف الأشرف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..حي الشيخ جراح خلف قضبان الاحتلال

تشاهدون الليلة في بانوراما.. ثورة البحرين..الذكرى وآفاق الانتصار

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-02-2022

الرئيس الايراني يزور قطر الخميس المقبل 

بالفيديو .. هذه أبرز فضائل الامام علي (ع) في احاديث اهل السنة 

بارزاني يبدأ زيارة رسمية إلى قطر يوم غد الثلاثاء