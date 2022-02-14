بالفيديو .. هذه أبرز فضائل الامام علي (ع) في احاديث اهل السنة 

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تنقسم فضائل الإمام علي (ع) إلى قسمين: فضائل خاصة به، وفضائل مشتركة مع بقية أهل البيت: فـآية الولاية، وآية الشراء، وآية الإنفاق، وحديث الغدير، وحديث المنزلة، ووليد الكعبة، والتصدق بالخاتم تعد من الفضائل التي تختص به. وآية التطهير، وآية أهل الذكر، وآية المودة، وحديث الثقلين، من الفضائل المشتركة له مع بقية أهل البيت عليهم السلام .

ورغم انه منع التحدث عن فضائل الإمام علي (ع) في عصر بني أمية، وكان من يروي فضائله يقتل أو يسجن، الا ان فضائله لازالت تتناقل على الالسن فضلا عن توثيقها في كتب الفريقين من الشيعة والسنة .

الفيديو المرفق يستعرض جانبا من هذه الفصضائل المنصوص عليها في كتب اهل السنة .