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شاهد..ائتلاف 14 فبراير يرفض استعمال البحرين مرتعا للتطبيع

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أقامت المعارضة البحرينية في الذكرى السنوية 11 لانطلاق الثورة البحرينية في الـ14 من فبراير، فعاليات إحياء للمناسبة ولتكثيف الحملات الإعلامية ضد النظام البحريني.

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير المكتب السياسي لإئتلاف 14 فبراير إبراهيم العرادي: "إن كل شعب البحرين دون استثناء هو ضد التطبيع الاثم ولن نقبل ان تستعمل البحرين، لتكون مرتعا للصهاينة المجرمين، وان القدس وتحية للقدس ان القدس وقضية فلسطين هي قضيتنا المركزية وان موقفنا ثابت مع اشقائنا في فلسطين والقدس تشهد لنا وغزة، واهالي الشيخ جراح يدركون حجم تضحيات شعبنا معهم،ورقة التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني سقطت شعبيا وبقى التطبيع فقط محصور في قصورهم وداخل اسوارهم الظالمة التي ستزول".

بدروه أكد رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا في كلمته بالمناسبة أن القوى العالمية تطالب الدول العربية بالتطبيع مع كيان الاحتلال من أجل حل مشاكلها الداخلية،.

وأضاف خالد الملا أن ما يحدث مع الشعب البحريني يحتاج الى حكمة وحنكة وعدالة وانصاف. فالشعب البحريني شعب كريم يطالب بحقوق سياسية للتمهيد لحرية دينية واجتماعية وسياسية لنفسه.

وطالب خالد الملا النظام البحريني بفتح الحوار مع ابناء الشعب، ودعا المعارضة البحرينية للتمسك بحبل الله وعدم التفرق.

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