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"الجهاد الإسلامي" تدين بشدة استقبال الحكومة البحرينية لبينت

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، امس الإثنين، استقبال الحكومة البحرينية لرئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينت"، معتبرة التطبيع بكل أشكاله واستقبال المسؤولين الصهاينة تشجيعاً لعدوانهم على شعبنا وارضنا ومقدساتنا.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها:" إن وجود أي صهيوني في أي بلد عربي هو تدنيس للأرض العربية، ولن يحقق لدول وشعوب الأمة أي منفعة، وإنما يجلب التهديد والخطر لبلادنا، وما أطماع وأحلام بني صهيون وأحقادهم التلمودية بخافية على شعوب أمتنا التي ترفض التطبيع والتحالف مع هذا الكيان الطارئ والمعادي لديننا ولأمتنا".

ودعت الحركة في بيانها، الشعب البحريني الشقيق وكل شعوب أمتنا، إلى استمرار رفضهم للتطبيع والتنديد بكل المطبعين والمتحالفين مع العدو، مهما كانت مواقعهم، مؤكدة أن الشعوب هي الأصيلة والباقية وهي المعبرة عن ضمير الأمة وثوابتها.

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