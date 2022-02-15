مجلس الشعب: أبناء الجولان يثبتون بمواقفهم انتماءهم السوري المتجذر

العالم-سوريا

وأشار المجلس في بيان له بمناسبة الذكرى الـ 40 للإضراب الوطني الشامل رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الباطل بضم الجولان إلى أن أبناء الجولان يكملون مسيرة الأباء والأجداد من خلال تصديهم المستمر لكل السياسات العنصرية الصهيونية وتمسكهم بهويتهم السورية المقدسة.

وقال المجلس في بيانه: “الجولان كان وسيبقى سورياً وما تتعرض له سوريا من حروب وحصارات ظالمة شملت معظم مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتي تشترك في تنفيذها قوى الشر والعدوان والإرهاب والاستكبار العالمي ما هو إلا محاولات يائسة لحرف أنظار الشعب العربي السوري عن معركته الأساسية في استرجاع وتحرير كامل أراضيه المحتلة والدفاع عن حقوقه المشروعة، لكن المعركة مستمرة حتى تحرير الجولان كاملاً”.