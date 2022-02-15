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شاهد.. الدافع الحقيقي لنظام آل خليفة للتطبيع مع "اسرائيل"

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصف المستشار الحقوقي ابراهيم سرحان تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني بالجريمة الانسانية والاخلاقية وخيانة للامة العربية والاسلامية.

العالم – خاص بالعالم

وقال المستشار الحقوقي ان التطبيع مخالفة للدستور وهي ليست مبرر للتمسك به لانه حتى اذا نص الدستور على التطبيع فالشعب البحريني لن يقبل به لانه غير شرعي.

واكد ابراهيم سرحان ان الشعب البحريني يدعم الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومع استرداد كامل الاراضي الفلسطينية.

وشدد المستشار الحقوقي على ان العلاقة بين النظام البحريني والكيان الصهيوني هي علاقة غير شرعية.

ويرى ابراهيم سرحان ان النظام فقد جزء كبير من الثقة في الادارة الامريكية والادارة البريطانية التي عجزت عن حمايتها على مستوى الادانات الدولية عن تغييب الديمقراطية وانفراد الملك بكل السلطات وغيرها.

واشار المستشار الحقوقي الى ان النظام البحريني وجد فرصة ان تكون بوابة التطبيع وسيلة لحماية نظامه وهو وهم وسراب لان الكيان لا يستطيع حتى حماية نفسه.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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