اسدال الستار عن المنارة الشمالية لمرقد اميرالمؤمنين(ع)

العالم - مراسلون

احيت حشود الزائرين من مختلفِ المحافظاتِ العراقية في المرقد العلوي المطهر في النجفِ الأشرف ذكرى ولادة أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام حيث اكتظَّ الصحنُ الشريف بجموع الزائرين الذين عبروا عن تمسكِهم بولائهم لسيدِ الاوصياء (ع) وسْطَ أجواءٍ بهيجة.

وبهذه المناسبةِ العطرة شهدت العتبةُ العلوية المقدسة إزاحةَ الستار عن المنارةِ الشماليةِ للمرقد الطاهر بعد اعادةِ تأهليها وتذهيبِها بتبرعٍ من قبلِ شركةِ الكوثر لاعمارِ العتبات المقدسةِ من الجمهوريةِ الاسلامية الايرانية حيث أقيم حفلٌ خاصٌ بهذه المناسبة حضرته شخصياتٌ حكوميةٌ ودينية وعشائرية.

وقال ممثل قائد الثورة الاسلامية الايرانية في العراق، السيد مجتبی الحسيني لقناة العالم:"هذه المناسبة لشخصية سامية في كل عالم الامكان وهو أمير المؤمنين وما انسب ان يكون تدشين منائر هذا الحرم المقدس في هذه المناسبة".

وقال مدير مؤسسة الشهداء في النجف الاشرف، طالب الجعفري:"نبارك للعالم الاسلامي والعالم الانساني، ولادة رائد الانسانية الامام علي بن ابيطالب عليه السلام".

وقامت العتبةُ العلوية بتزيينِ المرقد العلوي المطهر بمختلفِ انواعِ الزينةِ فضلاً عن نشرِ الورود في الشوارعِ الرئيسةِ والفرعيةِ المؤدية الى الحرمِ العلوي المطهر.

واحتفل المسلمون من مختلف الدول العربية والاسلامية بذكري ولادة اميرالمؤمنين الامام علي بن ابيطالب عليه السلام من خلال اقامة المهرجانات والكرنفالات الدينية.