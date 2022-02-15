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رابطة علماء اليمن:ندعو المغرر بهم والمخدوعين بفتاوى القيادات التضليلية إلى الاستجابة لدعوة القيادة الثورية والسياسية والعودة إلى حضن الوطن

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

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