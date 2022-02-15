الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحادية تحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان العراق (وثائق)

الاتحادية تحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان العراق (وثائق)
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، عدة احكام بخصوص تصدير النفط في منطقة كردستان العراق خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

العالم-العراق

وقال مصدر قضائي بحسب السومرية نيوز، ان "قيام حكومة اقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره يخالف احكام المواد الدستورية وعليه قررت المحكمة مايلي:
-الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية.
- الزام الاقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.
-للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط.
- الزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة.
-تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
-صدر القرار بالاغلبية بمخالفة عضوين فقط".

يذكر ان المحكمة الاتحادية عقدت في وقت سابق من اليوم، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في منطقة كردستان العراق خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بارزاني يبدأ زيارة رسمية إلى قطر يوم غد الثلاثاء

العراق.. بارزاني يبحث مع المجلس الأعلى آلية تشكيل الحكومة

ارتفاع إنتاج العراق النفطي لأعلى مستوى خلال 18 شهراً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الملحق الدفاعي للسفارة اليابانية في العراق يزور مقر هيئة الحشد الشعبي (صور)

شاهد بالفيديو.. تصاعد لغة التهويل الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

علامة تحذير في بطنك قد تدل على مرض الكبد الدهني!

التضخم في السعودية يرتفع للشهر الـ 25 على التوالي

وسائل إعلام: شولتس رفض الخضوع لفحص روسي لكورونا بعد وصوله إلى موسكو

شاهد بالفيديو.. ايران تشد الحبال في المراحل الاخيرة من مفاوضات فيينا