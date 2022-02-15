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القيادي في حماس صلاح البردويل يستنكر استقبال البحرين لرئيس وزراء كيان الاحتلال ويدعو الشعوب العربية لرفض التطبيع ونبذ المطبعين

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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