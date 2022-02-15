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السفير الايراني في سورية: المعركة في سورية لم تنته بعد

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

قال السفير الايراني في سورية مهدي سبحاني إن المعركة في سورية لم تنته بعد، وإن اعداء سورية يحاولون تحقيق ما عجزوا عنه في الحرب من خلال فرض عقوبات ظالمة عليها والضغط على القطاع الاقتصادي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مقابلة مع قناة العالم في برنامج "ضيف وحوار" ستبث لاحقا، أكد السفير سبحاني أن العلاقات بين سوريا وايران علاقات متينة تمتد منذ سنوات، وكلا الحكومتين والشعبين وقفا إلى جانب بعضهما.

وقال سبحاني:"نحن نعتقد ان المعركة لم تنته بعد، صحيح ان المدافع سكتت في الميدان وفي مواجهة الارهابيين وداعميهم ، لكن الاعداء لازالوا يمارسون الارهاب على مستويات اخرى ضد الشعب السوري، لذلك قاموا بفرض حظر ظالم على ابناء الشعب السوري ويحاولون تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه اثناء الحرب والهجمة الارهابية ضد سوريا ، نراهم اليوم يستهدفون ابناء الشعب من خلال الضغط على القطاع الاقتصادي، الهدف هو الضغط على الناس العاديين".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. السفير الايراني في سورية: المعركة في سورية لم تنته بعد

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