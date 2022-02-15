شركة روسية تنفذ مشروع مياه في الساحل السوري

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وجاء ذلك بحسب بيان نشره مؤخرا على "فيسبوك" المكتب الصحفي بمحافظة اللاذقية السورية.

ووفقا للبيان فقد تم إنجاز معظم أعمال الحفريات في موقع المحطة بالقرب من اوتستراد (اللاذقية - كسب) على مخرج نفق قناة تصل من بحيرة 16 تشرين في الموقع الذي قدمته مديرية الموارد المائية لتنفيذ المشروع.

كما تمت المباشرة بأعمال البناء المسلح للمرشحات الرملية وقاعدة المآخذ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب باللاذقية وإشراف فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للدراسات الهندسية.

من جهته أكد وزير الموارد المائية السوري تمام رعد، خلال جولته على المشروع اليوم، أن مشروع المحطة الذي تتجاوز تكلفته 170 مليار ليرة وبطاقة تقدر بواحد متر مكعب بالثانية سيسهم بدعم الوارد اليومي لمياه الشرب في اللاذقية والتجمعات السكانية على مسار الخط.