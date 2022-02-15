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ضبط عتاد من مخلفات "داعش" في ديالى

ضبط عتاد من مخلفات
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر أمني عراقي العثور على اعتدة من مخلفات "داعش" الإرهابي، في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات اللواء الركن حسن جواد كاظم قائد فرقة المشاة الأولى ضمن العمليات الاستباقية، خرجت قوة من مقر لفوج المشاة الثاني لواء المشاة الرابع مؤلفة من اربع عجلات نوع همر وعجلة اسعاف وعجلة سنتانه بكامل طاقمها بأمرة آمر الفوج العقيد الركن مقداد محيي فرج، في قرية خزرج".

وأضاف، أنه "اثناء البحث والتفتيش تم العثور على اعتدة من مخلفات "داعش" الإرهابي مختلف الانواع، وهي عبارة عن (عبوة واحدة على شكل مسطره، فتيلة عدد ١، بطارية عدد١، قنبرة هاون ٨٢ ملم عدد٢، وعبوة حديدية محشوة بمادة C4".

وأشار المصدر إلى أنه "تم اتلاف المواد اعلاه من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة".

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ضبط عتاد من مخلفات "داعش" في ديالى