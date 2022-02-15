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المقداد يحذر مشجعي الإرهاب من أن يصل إلى ديارهم

المقداد يحذر مشجعي الإرهاب من أن يصل إلى ديارهم
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اﻷعمال الإرهابية، وقال إن على من يشجعون الإرهاب أن يتوقفوا فقد يصل إلى ديارهم.

العالم - سوريا

وتعليقا على التفجير الذي شهدته دمشق اليوم، أضاف أن "مثل تلك الأعمال اﻹرهابية المدانة تعكس استمرار الهجمة الغربية الأميركية واستمرار دعمها للجماعات اﻹرهابية المسلحة".

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" قال المقداد: "نحن مستمرون وبصمود الجيش العربي السوري في تحقيق المنجزات التي تضمن أمن السوريين وتضمن من جهة أخرى مكافحة اﻹرهاب الدولي".

وأضاف: "ندين كل هذه اﻷعمال، ونقول لكل من يشجعها بأن عليه أن يتوقف ﻷن هذا الإرهاب قد يصل إلى دياره، علما أن بعض الدول المعادية لسوريا بدأت تعاني من هذا اﻹرهاب نتيجة تشجيعه وتمويله وتقديم الدعم له".

وأعرب المقداد عن الحزن من "أن نرى الاعتداءات تستهدف السوريين وبناهم التحتية".

ونقلت الصحيفة عن المقداد أن "الوضع الدولي يمر بمرحلة توتر خطيرة بسبب أساسي وهو قيام الدول الغربية باستهداف الدول التي ما زالت تعمل للحفاظ على سيادتها واستقلالها".

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