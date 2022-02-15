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الجنائية الدولية مطالبة بالتحقيق بجريمة إعدام الشاب البرغوثي فورا

الجنائية الدولية مطالبة بالتحقيق بجريمة إعدام الشاب البرغوثي فورا
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الشاب نهاد أمين البرغوثي (20 عامًا) من قرية كفر عين، الذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، اعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال، وتعكس ثقافة الإجرام العنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من جرائم الإرهاب للمؤسسة الاحتلالية الرسمية.

وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بموافقة ومباركة المستويين السياسي والعسكري في كيان الاحتلال، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

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