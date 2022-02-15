الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن يريدان التحقق من صحة بدء الإنسحاب الروسي

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وكان قد أشار مستشار رئيس مكتب رئيس ​أوكرانيا​ ميخائيل بودولاك، إلى أنّ "المكتب نظر بشكل إيجابي إلى معلومات عن بدء عودة القوات المدرعة الروسية إلى مواقع تمركزها الأساسية".

ولفت إلى أنّه "مما لا شك فيه، أن الأنباء الواضحة المحددة تمامًا عن بدء انسحاب الوحدات الروسية من حدود أوكرانيا، تعتبر إشارة صحيحة".

بدوره أكّد ​وزير الخارجية​ الأوكراني دميتري كوليبا، في إفادة صحفية، أن "​كييف​ ستصدق بتهدئة الموقف عندما ترى انسحاب ​القوات الروسية​".

في وقت سابق، لفت المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الروسية​ إيغور كوناشينكوف، أن "الوحدات التابعة للدائرتين العسكريتين الجنوبية والغربية، باشرت بعد إنجاز مهامها في المناورات، بالانتقال إلى مواقع تمركزها الدائمة".

وفي وقت لاحق، نشرت الدفاع الروسية، شريطًا مصورًا، لعملية تحميل المدرعات بعد انتهاء التدريبات.