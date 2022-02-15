الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن يريدان التحقق من صحة بدء الإنسحاب الروسي

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن يريدان التحقق من صحة بدء الإنسحاب الروسي
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن يريدان التحقق من صحة بدء الإنسحاب الروسي من الحدود الأوكرانية".

العالم ـ أوروبا

وكان قد أشار مستشار رئيس مكتب رئيس ​أوكرانيا​ ميخائيل بودولاك، إلى أنّ "المكتب نظر بشكل إيجابي إلى معلومات عن بدء عودة القوات المدرعة الروسية إلى مواقع تمركزها الأساسية".

ولفت إلى أنّه "مما لا شك فيه، أن الأنباء الواضحة المحددة تمامًا عن بدء انسحاب الوحدات الروسية من حدود أوكرانيا، تعتبر إشارة صحيحة".

بدوره أكّد ​وزير الخارجية​ الأوكراني دميتري كوليبا، في إفادة صحفية، أن "​كييف​ ستصدق بتهدئة الموقف عندما ترى انسحاب ​القوات الروسية​".

في وقت سابق، لفت المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الروسية​ إيغور كوناشينكوف، أن "الوحدات التابعة للدائرتين العسكريتين الجنوبية والغربية، باشرت بعد إنجاز مهامها في المناورات، بالانتقال إلى مواقع تمركزها الدائمة".

وفي وقت لاحق، نشرت الدفاع الروسية، شريطًا مصورًا، لعملية تحميل المدرعات بعد انتهاء التدريبات.

روابط ذات صلة

لافروف: الغرب يسعى لنزع أوكرانيا وجورجيا وجرهما لنطاق نفوذ الناتو

شاهد آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية

كندا تكشف نوعية الأسلحة التي ستسلمها لأوكرانيا

الكرملين يؤكد أن العلاقات بين موسكو وواشنطن في "الحضيض"

الدفاع الروسية تعلن بدء عودة قواتها إلى قواعدها في المنطقتين الجنوبية والغربية مع انتهاء التدريبات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجنائية الدولية مطالبة بالتحقيق بجريمة إعدام الشاب البرغوثي فورا

في جنوب لبنان.. حزب الله يحيي ذكرى القادة الشهداء باحتفال تكريمي

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وبايدن يريدان التحقق من صحة بدء الإنسحاب الروسي

علاج حروق الماء المغلي في المنزل

لافروف لبلينكن: نرفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن

القاء القبض على 5 داعشيين في أربيل