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نجل ملكة بريطانيا يتوصل إلى تسوية في قضية الاعتداء المرفوعة ضده

نجل ملكة بريطانيا يتوصل إلى تسوية في قضية الاعتداء المرفوعة ضده
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

توصل الأمير أندرو نجل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى تسوية في دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده من فرجينيا جوفري.

العالم ـ أوروبا

ويتوقع الأطراف تقديم شرط رفض القضية في غضون ثلاثين يوما، وفقا للرسالة الموجهة إلى القاضي الفيدرالي لويس كابلان. دون أن يتم الكشف عن مبلغ التسوية، حسب الطلب.

وقالت الوثيقة: "يعتزم الأمير أندرو تقديم تبرع كبير لجمعية السيدة جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا. ولم يقصد الأمير أندرو أبدًا تشويه سمعة السيدة جوفري، وهو يقبل أنها عانت كضحية ثابتة لسوء المعاملة و نتيجة لاعتداءات عامة غير عادلة".

وأضافت: "من المعروف أن جيفري إبستين قام بالاتجار بعدد لا يحصى من الفتيات الصغيرات على مدار سنوات عديدة. ويأسف الأمير أندرو لارتباطه بإبستين، ويثني على شجاعة السيدة جوفري والناجين الآخرين في الدفاع عن أنفسهم والآخرين. وهو يتعهد بأن يُظهر أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم محاربة شرور الاتجار بالجنس ودعم ضحاياه".

ورفعت الأمريكية فيرجينيا جيوفري، التي تقول إنها كانت ضحية للتجارة بالجنس وسوء المعاملة، دعوى مدنية ضد الأمير البريطاني أندرو، نجل ملكة بريطانيا، الذي نفى مرارا اتهاماتها، لكن جهود محاميه لإلغاء الدعوى في مرحلة مبكرة باءت بالفشل.

وكان قصر بكنجهام قد أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الملكة إليزابيث الثانية قررت سحب جميع الألقاب العسكرية والملكية من ابنها الأمير أندرو.

وكان الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، قد قال في مقابلة مع بي بي سي نيوزنايت في عام 2019 إنه لا يتذكر أي لقاء مع فيرجينيا جوفري، وإن روايتها عن ممارسة الجنس بينهما "لم تحدث".

وتعيش جيوفري، الآن في منزل كبير على ساحل بيرث مع زوجها وأطفالها الثلاثة. كما أسست منظمة غير ربحية تسمى ( SOAR) تهدف إلى "تثقيف ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم".

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