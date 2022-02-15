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أمير عبداللهيان يتابع وضع الايرانيين والطلبة الجامعيين المقيمين في اوكرانيا

أمير عبداللهيان يتابع وضع الايرانيين والطلبة الجامعيين المقيمين في اوكرانيا
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

تابع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، وضع الايرانيين والطلبة الجامعيين المقيمين في اوكرانيا، وذلك خلال محادثات هاتفةي مع السفير الايراني لدى كييف.

العالم - ايران

وبناء على توقعات وزارة الخارجية بشأن تطورات اوكرانيا ورصدها لآخر أوضاع الايرانيين المقيمين في هذا البلد، من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الشأن، أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اتصالا هاتفيا مع منوجهر مرادي سفير ايران لدى كييف، واطلع على آخر التطورات الداخلية وخاصة اوضاع الايرانيين بمن فيهم الطلبة الجامعيين المقيمين في هذا البلد.
وفي هذه المحادثات الهاتفية، أكد امير عبداللهيان على التوصيات اللازمة التي لابد للايرانيين المقيمين من مراعاتها، وكذلك تقديم أي من الخدمات اللازمة من قبل السفارة الايرانيية في كييف في حال تأزم الاوضاع في هذا البلد.

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