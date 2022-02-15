بايدن: الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال ممكناً جدّاً والعقوبات جاهزة

العالم-الامريكيتان

وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية، كما أعلنت موسكو، "ستكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك: "إننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 ألف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".

وأكد الرئيس الأميركي أن "حلف الأطلسي قوي مثلما كان في أي وقت مضى"، مضيفا: "سندافع عن كل شبر من أراضي حلف الأطلسي بكل ما أوتيت الولايات المتحدة من قوة".

ومضى قائلا: "إذا غزت روسيا أوكرانيا فستكون عرضة لتنديد دولي قوي، ولن يُنسى أنها اختارت طريق القتل"، مردفا: "الكلفة البشرية ستكون باهظة إذا هاجمت روسيا أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح أن أميركا والحلفاء مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات إذا غزت روسيا أوكرانيا، مبينا أن هذه العقوبات "الشديدة" ستشكل خصوصا "ضغطا على مؤسساتهم المالية الأكبر والأكثر أهمية، وعلى صناعات رئيسية"، مكررا أنه لن يتم أبدا تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال وقع هجوم روسي.

وأبدى "الاستعداد للرد" على أي نوع من الهجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها، ويشمل ذلك خصوصا الهجمات الإلكترونية.