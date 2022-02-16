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كيف تفاعل المغردون الصهاينة مع غضب البحرينيين من زيارة بينيت

كيف تفاعل المغردون الصهاينة مع غضب البحرينيين من زيارة بينيت
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

تفاعل الكثير من المغردين الصهاينة في منصة ”تويتر“ في الاراضي المحتلة الفلسطينية، مع تظاهرات البحرينيين، رفضا لزيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال "نفتالي بينيت"، إلى البحرين.

العالم - بحرين

وكتب أحد المغردين: "هذا يحدث أيضًا الليلة في البحرين: مظاهرة في العاصمة المنامة ضد زيارة بينيت. وأحرق المتظاهرون العلم الإسرائيلي وحملوا لافتات كتب عليها "الموت لإسرائيل" و "الموت للتطبيع" و "كلنا مقاومة".

وتظاهر مئات البحرينيين، الثلاثاء، في عدة مدن رفضا لزيارة "نفتالي بينيت"، إلى البحرين، في وقت اعتبرت جمعية الوفاق الإسلامية زيارة "بينيت" للمنامة، "خيانة للبلاد، وإعلانا لانتهاء صلاحية الدستور، وفقدانا لأهلية مستقبليه".

وتداولت حسابات معارضة وناشطين على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو، لمسيرة في المنامة أحرق خلالها محتجون أعلاما "إسرائيلية" وداسو عليها.

كما رفع المشاركون في المظاهرات، شعارات منددة بسياسات حكومة أل خليفة، التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وقال ناشطون في البحرين، إن السلطات في المنامة اعتقلت 4 أشخاص على الأقل، أثناء الاحتجاجات في عدة قرى، اعتراضا على زيارة "بينيت".

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