غضب شعبي ضد زيارة رئيس حکومة الاحتلال الی البحرين

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وأکد نشطاء مواقع التواصل في البحرين رفضهم لهذا التطبيع المخزي من سلطات البحرين.

وفيما كان نظام آل خليفة يستقبل نفتالي بينيت، كان البحرينيون يحيون ذكرى ثورتهم على الظلم والتمييز، ثورة الرابع عشر من فبراير حيث انطلقت مسيرات شعبية في البحرين، إحياء للثورة السلمية التي أطلقها البحرينيون طلبا للعدالة والحرية عام 2011.

اما في فلسطين المحتلة، فعادت قضية حي الشيخ جراح إلى واجهة الأحداث، بعد اقتحام مجموعات من المستوطنين للحي بقيادة عضو الكنيست ايتمار بن غفير الذي يقود حملة الاستيلاء على الحي.

وأيضاً في فلسطين، نشرت قناة فرانس 24، مقطع فيديو يظهر التعذيب الذي تعرض له الناشط الفلسطيني نزار بنات على ايدي عناصر امن السلطة الفلسطينية. واستشهد نزار بنات تحت التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية في حزيران/ يونيو العام الماضي.