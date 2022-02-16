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شاهد.. لحظة استهداف وكر لإرهابيي "داعش" في صلاح الدين

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تداولت وسائل اعلام مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف طائرات F16 العراقية وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

العالم-العراق

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت، الثلاثاء، أن طائرات F16 قتلت عنصرين من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "تمكنت قواتنا من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وعملت على تزويد هذه المعلومات إلى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية كانا داخل الوكر".

وأشارت إلى أن "جهود قطعاتنا الأمنية متواصلة في دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة".

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