الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا غدا الخميس

قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا غدا الخميس
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

سيتم بث خطاب قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي مباشرة على الهواء صباح غد الخميس على اعتاب ذكرى انتفاضة اهالي مدينة تبريز ضد النظام البائد في 18 شباط/فبراير عام 1978 .

العالم - ايران

يتبع....

روابط ذات صلة

قائد الثورة لابناء الشهداء: افتخروا بآبائكم

قائد الثورة: إنتاج الادوات المكتبية ذات الجودة العالية في البلاد يبعث على الفخر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الديبلوماسية الأمنية: المهمة الفاشلة

تعليقا على قرار الاتحادية.. حكومة كردستان العراق: لا يمكن قبوله

رئيس الجزائر: القمة العربية ستعقد في الربع الأخير من 2022

نيجيرفان بارزاني يناشد الاتحادية 'مراجعة' قرارها بشأن قانون النفط والغاز

امن الدولة اللبنانية يبحث عن رياض سلامة تنفيذاً لمذكرات توقيفه

سلطات هندوراس تعتقل الرئيس السابق للبلاد وواشنطن تطالب بتسلمه