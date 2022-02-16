ابرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 16فبراير 2022

اطلاعات..

_ رئيس الجمهورية .. الحظر المفروض على إيران ينبغي أن يلغى بشكل واقعي بمفاوضات فيينا

رسالت ..

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ابرار ..

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قدس ..

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جوان ..

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خراسان ..

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آفتاب يزد ..

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ابتكار ..

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جام جم ..

- الرئيس التركي يبرم عدة إتفاقيات تعاون إقتصادي وعسكري في زيارته للإمارات

رويش ملت ..

- القائد العام للحرس ..الأعداء باتوا ضعفاء وعاجزين مقابل إقتدار إيران الإسلامية

سياست روز ..

- شروط إيران الثابتة في مفاوضات فيينا , إلغاء الحظر وإختبار المصداقية وأخذ ضمانات

كيهان ..

- مزاعم أمريكية حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا , ومسكو تتحدث عن خفض لحشودها

ابرز ماجاء من آراء وتحليلات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

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قدس ,,,

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( البحرين واللعب بالنار ) .. وضع رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت نفسه النقاط فوق الحروف لاهداف زيارته للبحرين , بقوله انها فرصة لايجاد تحالف مشترك ضد ايران وحلفاءها على حد تعبيره . ( إن النظام الخليفي يسير بإندفاع بمسار الإرتماء بأحضان الكيان الصهيوني متحديا إرادة ومشاعر الشعب البحريني والأمة الإسلامية) ان زيارة بينيت للمنامة تأتي بعد ايام من زيارة وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للمنامه وابرامه اتفاقية عسكرية تتضمن اقامة قاعدة بحرية صهيونية بالبحرين ونشر نظم رادار ونظم صاروخية للكيان الصهيوني وعلى ان يعمل ضابط صهيوني رفيع تم تعيينه من قبل النظام الخليفي في منصب رسمي بالبحرين كمنسق مع قيادة الاسطول الامريكي الخامس . الى جانب ذلك هناك انباء عن انضمام زوراق سريعة لبحرية الكيان الصهيوني للاسطول الخامس الامريكي بالبحرين بشكل دائم للقيام بدوريات مشتركة بالخليج الفارسي . ان النظام الخليفي يلعب بالنار بكل معنى الكلمة بتحويل البحرين لقاعدة عسكرية امريكية صهيونية وبؤرة تهديد لبلدان وشعوب المنطقة . .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت بدورها عن زيارات المسؤولين الصهاينة للبحرين في مقال لها ينقل عن الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للبحرينيين الشيعة قوله ( تواجد "الإسرائيليين" يعني إحتلال البحرين ).. في تحدي صارخ لارادة ومشاعر ابناء الشعب البحريني وشعوب الامة الاسلامية استقبل النظام الخليفي رئيس وزراء اكيان الصهيوني نفتالي بينيت هذه المرة وفي توقيت يتزامن مع حلول الذكرى السنوية الحادية عشرة لاندلاع الثورة الشعبية في البحرين الامر الذي يعكس اصرارا على الخيانة . ( إن زيارة بينيت للبحرين بعد زيارته للإمارات تعكس وجود مخطط صهيوني أمريكي رجعي خطير يستهدف أمن وإستقرار المنطقة ) فهذه الزيارة التي جاءت بعد زيارة لوزير الحرب الصهيوني بيني غانتس للمنامه وابرامه لاتفاقية عسكرية مع النظام الخليفي مؤشر واضح وصريح على ان المنطقة مقبلة على احداث خطيرة بتعبيد بعض النظم الطريق امام تغلغل الكيان الصهيوني عبر الدخول بتحالفات علنية معه . وبالطبع هناك غضب متزايد في الشارع البحريني , ووصف الزعيم الروحي للاغلبية السكانية من الشيعة بالبحرين هذه الزيارات بكونها مؤشر احتلال عملي صهيوني للبحرين.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( مفاوضات فيينا محك لإرادة الغرب ).. كررت الادراة الامريكية على لسان المتحدث باسم الخارجية " ند برايس " هذه المرة مقولة ان الوقت قريب من النفاد في مفاوضات فيينا ولن تكون هناك مهلة اخرى وغير ذلك . ان مثل هذه التصحريحات او التهديدات المبطنة لا تعكس وجود نوايا واقعية لاحياء الاتفاق النووي قدرما تعكس محاولات ابتزازية . ( إن إيجاد القوى الغربية أجواء حرب نفسية لن يجعل إيران تحيد عن شروطها في هذه المفاوضات )

وتخطئ امريكا وحليفاتها الاوروبيات اذا ما تصورت بأن اثارة مثل هذا الضجيج بشان نفاد الوقت وانتهاء مهلة مزعومة ما في مفاوضات فيينا سيغير ولو قيد انملة من موقف ايران الثابت الداعي لالغاء الحظر واختبار مصداقية الالغاء واخذ ضمانات بشأن مستقبل الاتفاق النووي .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( آل خليفة وتكرار الخيانات لفلسطين ) ..شجبت فصائل المقاومة لفلسطينية زيارة رئيس وزرارء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت للبحرين مؤكدة بأن تعكس عمق انهيار القيم الانسانية والاخلاقية والوطنية والاسلامية لدى النظام الخليفي. ( إن الموضوع هنا ليس التطبيع بل إصرار النظام الخليفي على حمل لواء الدخول بتحالفات شاملة مع الكيان الصهيوني) وكل ذلك على حساب الحق الفلسطيني والعربي والاسلامي ليندفع في خياناته وكأن هناك من يضع فوهة بندقية في صدغه دافعا به بمسار الخيانة دون رادع ووازع . فعلى مدى اقل من اسبوعين خطى هذا النظام ثلاث خطوات خيانية كبرى الاولى استضافة وزير الحرب الصهيوني بيني غانس وابرام اتفاقية عسكرية تمهد لوجود عسكري صهيوني دائم بالبحرين , والخطوة الثانية تعين ضابط صهيوني كبير في منصب منسق بالمنامه , واستضافة بينيت هي الخطوة الثالثة التي حملت معها تحدي صارخ لمشاعر واحاسيس الشعب البحريني والامة الاسلامية كلها .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( من أنقرة إلى أبوظبي ).. بعد سنوات من اجواء شبه قطيعة بين انقرة وابوظبي على خلفية خلافات ايدلوجية وتضارب مصالح , قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بزيارة رسمية للامارات في اطار رغبة متبادلة لتطبيع العلاقات ولانعاشها . (إن الإمارات تحلم بدعم عسكري تركي مقابل الصواريخ اليمنية فيما يحلم أردوغان بالرساميل الإماراتية للحد من الإزمة الإقتصاية بتركيا)هذه الاحلام اخذت طابعا واقعيا بابرام الطرفين لثلاثةعشر اتفاقية اقتصادية وعسكرية , بينها اتفاقية دعم عسكري تركي للقوات الاماراتية في حربها على اليمن , وبالطبع تتضمن الاتفاقيات توظيف رساميل اماراتية في الاقتصاد التركي وتسهيلات تجارية لتركيا من بينها تاسيس صندوق اماراتي للاستثمار براس مال اولي يبلغ عشرة مليارات دولار بتركيا , وكل ذلك في اطار معادلة المال مقابل الدعم العسكري .