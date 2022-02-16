شاهد.. رد فعل لافروف على سؤال صحفي عن "غزو" أوكرانيا يشعل مواقع التواصل

العالم - روسيا

وكان أحد الصحفيين قد كرر سؤالا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء أحد المؤتمرات الصحفية، عن احتمال نشوب حرب وهل روسيا ستغزو أوكرانيا.

ويبدو كما يظهر من ردة فعل لافروف أنه مل من تكرار هذا السؤال الذي أجاب عليه مرات عديدة من قبل.

وردا على سؤال الصحفي قام لافروف بتحريك رأسه قبل أن يبتسم ويدفع الموجودين في المؤتمر الصحفي للضحك، معلقا "مثل هذا الصحفي غير مفهوم لدينا".

وقد أثار رد فعل لافروف تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث تضامن الكثيرون من لافروف بأن السؤال أصبح مكررا بشكل يثير السخرية والاستفزاز.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف قد أكد في وقت سابق، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن هدف الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازي.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.