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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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فيديو
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
استوديو بيروت
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السفير سبحاني: بعض العواصم العربية هي التي قطعت علاقاتها مع دمشق واليوم تحاول بعودتها ان تصلح الخطأ
السفير سبحاني: أحد أهم أهداف إيران في سورية هو تنمية علاقات دمشق الخارجية
السفير سبحاني: إيران لا تقرر نيابة عن الشعب السوري وانما هم من يقررون مصيرهم
السفير سبحاني: إيران وروسيا تتفقان على رفض التدخل الأجنبي في سورية
السفير سبحاني: إيران وروسية لديهما هدف مشترك في سورية وهو مواجهة الإرهاب
السفير سبحاني: السلطات العراقية وافقت على نقل السلع والبضائع الايرانية الى سورية عبر خطوط سكك الحديد
السفير سبحاني: خلال الأشهر التسعة الماضية شهدت العلاقات التجارية بين إيران وسورية نموا بنسبة تسعين بالمئة
السفير سبحاني: العدو الصهيوني شن غارات على مرفأ اللاذقية ليقول للآخرين بأن سورية غير آمنة للنشاطات الاقتصادية
السفير سبحاني: الأعداء يحاولون نقل صورة غير واقعية عن الوضع الأمني في سورية
السفير سبحاني: كما ساعدنا السوريين في دحر الإرهاب سنساعدهم في مرحلة التصدي للعقوبات
فيديوغرافيك.. مظاهرات حاشدة في البحرين رفضا للتطبيع
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الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش
خرجت مظاهرات حاشدة بعدد من مناطق البحرين احتجاجا على زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال "الاسرائيلي" نفتالي بينيت.
تصنيف :
أهم الأخبار
البحرین
الاحتلال
كلمات دليلية :
نفتالي بينيت
رئيس وزراء كيان الاحتلال
ذكرى ثورة 14 فبراير
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