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فيديوغرافيك.. مظاهرات حاشدة في البحرين رفضا للتطبيع

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

خرجت مظاهرات حاشدة بعدد من مناطق البحرين احتجاجا على زيارة رئيس وزراء كيان الاحتلال "الاسرائيلي" نفتالي بينيت.

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