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أوكرانيا نشرت 22 دبابة بالقرب من خط التماس في دونباس

أوكرانيا نشرت 22 دبابة بالقرب من خط التماس في دونباس
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت سلطات جمهورية لوغانسك المعلنة ذاتيا، إن قوات الأمن الأوكرانية نشرت 22 دبابة T-72 بالقرب من قرية بودليسني على خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وجاء في البيان بحسب موقع روسيا اليوم: "في انتهاك للفقرة الثالثة، يواصل الطرف الآخر وضع أسلحة ومعدات عسكرية في المستوطنات الواقعة على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. وفي منطقة اللواء 79، تتواجد 22 دبابة من طراز T-72 بالقرب من قرية بودليسني (قرب خط التماس في دونباس)"حسب وكالة "تاس".

وأضافت السلطات أن "المسلحين الأوكرانيين يواصلون إعاقة عمل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

يذكر أيضا أنه خلال اليوم الماضي، ووفقا للمراقبين في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، أطلق الجيش الأوكراني النار مرتين.

من جهته، حذر مسؤول أمني رفيع في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا، مؤخرا عن خطر شن كييف هجوما على دونيتسك وسط ضجة إعلامية حول مغادرة المراقبين الدوليين للمنطقة.

وبدأ التوتر على خط التماس في دونباس يتفاقم منذ منتصف يناير. وحسب القوات الشعبية لدونيتسك، فقد كثفت القوات المسلحة الأوكرانية القصف وبدأت بنشر قوات إضافية في المنطقة.

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