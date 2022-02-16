الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

زاخاروفا ترد على فوات "ساعة الصفر" بصورة مرحة لـ"السرغيين"

زاخاروفا ترد على فوات
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

عكست ملامح صورة لوزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف، التقطت صبيحة يوم 16 فبراير، مزاج القوتين الروسيتين الرئيستين، الدفاع والخارجية بعد فوات "ساعة الصفر". 

العالم - روسيا

وفي التفاصيل، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة التقطت يوم الأربعاء 16 فبراير، ظهر فيها شويغو ولافروف وهما مستغرقان في ضحكتين واسعتين، وذلك بعد أن مرت بسلام "ساعة الصفر" التي روج لها الغرب وضرب لها موعدا، بل ونسج لها تفاصيل متكاملة، بعد أن دق طبول الحرب معلنا عن "غزو روسي وشيك لأوكرانيا".

وكانت وسائل الإعلام الغربية تحدثت بلهجة يقينة، وحاولت إقناع العالم بأن هذه الحرب المتخيلة قائمة لا محالة، فأرعبت الأوكرانيين ودفعت حلفاءها إلى تزويد كييف بالأسلحة، حتى أن الكثيرين بما في ذلك ساسة دوليون، صدقوا "الكذبة" وترقبوا حربا مزيفة معلنة بشكل مسبق.

روابط ذات صلة

زاخاروفا لوسائل الإعلام الغربية: أبلغونا بموعد "الغزو" للعام المقبل كي ننظم إجازاتنا!

زاخاروفا تسمي الغرض من 'هستيريا' الغرب بشأن أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"طالبان": لم نسمح لباكستان بإكمال بناء السياج الحدودي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-02-2022

زاخاروفا ترد على فوات "ساعة الصفر" بصورة مرحة لـ"السرغيين"

أوكرانيا نشرت 22 دبابة بالقرب من خط التماس في دونباس

وزير خارجية بيلاروس: جميع القوات الروسية ستغادر بيلاروس بعد انتهاء المناورات المشتركة

الفلفل الأخضر الحار يساعد في إنقاص دهون البطن وإدارة مرض السكري