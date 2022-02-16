العالم - روسيا

وفي التفاصيل، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة التقطت يوم الأربعاء 16 فبراير، ظهر فيها شويغو ولافروف وهما مستغرقان في ضحكتين واسعتين، وذلك بعد أن مرت بسلام "ساعة الصفر" التي روج لها الغرب وضرب لها موعدا، بل ونسج لها تفاصيل متكاملة، بعد أن دق طبول الحرب معلنا عن "غزو روسي وشيك لأوكرانيا".

وكانت وسائل الإعلام الغربية تحدثت بلهجة يقينة، وحاولت إقناع العالم بأن هذه الحرب المتخيلة قائمة لا محالة، فأرعبت الأوكرانيين ودفعت حلفاءها إلى تزويد كييف بالأسلحة، حتى أن الكثيرين بما في ذلك ساسة دوليون، صدقوا "الكذبة" وترقبوا حربا مزيفة معلنة بشكل مسبق.