الرئيس الايراني يشارك رسميا بمنتدى الدول المصدرة للغاز

العالم- ايران

واكد السفير " حميد دهقاني" في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، أن الرئيس الايراني والوفد الرفيع المرافق، ستكون له لقاءات ثنائية بجانب المشاركة بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز الاسبوع المقبل.

وسيعقد وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء في المنتدى، اجتماعا لبحث جدول أعمال القمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الحكومات والرؤساء، بينهم حتى الآن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

وحسب مراقبين، ينتظر أن يبحث المنتدى العديد من الملفات المهمة، حيث يناقش تبعات جائحة كورونا على سلاسل التوريد والإمداد، وتبحث آلية تضمن تدفق الطاقة وقت الأزمات، كما تبحث الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة، وتقدم الدول المشاركة رؤيتها لمستقبل الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة نظيفة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب التعاون في الأبحاث والاستكشاف والتنقيب.

كما يبحث المشاركون في القمة تطوير ودعم التقنيات التي تزيد من مجالات استخدام الغاز، وتعزيز مناصرة استخدام الغاز في المحافل الدولية والإقليمية، وفتح أسواق جديدة، وتوسيع مسارات تجارة الغاز.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز GECF هو تجمع لمنتجي الغاز الرائدين في العالم، وأنشئ كمنظمة حكومية دولية بإعلان صدر من حكومات الجزائر، وبروناي دار السلام، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وروسيا الاتحادية، وتركمانستان، وقطر، وحكومة النرويج كمراقب، خلال الاجتماع الذي عقد في طهران في شهر مايو/ أيار 2001.

ويهدف المنتدى إلى زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين 11 دولة عضوا، منها قطر والجزائر ومصر وليبيا وإيران وروسيا، بالإضافة إلى 7 دول بصفة مراقب، من بينها العراق والإمارات.

وتمثل دول المنتدى مجتمعة 70% من احتياطي الغاز في العالم و51% من الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال. و44% من الإنتاج المسوق، و52% من خطوط الأنابيب.