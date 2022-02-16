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رئيس وزراء أوكرانيا يرفض 'إجلاء الحكومة' عن كييف

رئيس وزراء أوكرانيا يرفض 'إجلاء الحكومة' عن كييف
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الأربعاء أن حكومته تواصل العمل في كييف، ولا توجد هناك "عمليات إجلاء وهمية" على خلفية الوضع المتفاقم حول أوكرانيا.

العالم- أوروبا

وقال شميهال خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "نحن نعمل في كييف. لا نسمح بأي عمليات إجلاء وهمية ولا ذعر في ظل ظروف الضغط الهجين. نعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية: أن بعض ملوك المال وكبار رجال الأعمال يغادرون البلاد على متن رحلات الطيران العارض وسط تفاقم الأوضاع.

والاثنين دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جميع الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة إلى أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق: أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأن روسيا اختارت 16 فبراير موعدا لشن "غزو واسع النطاق" لأوكرانيا.

ونفت موسكو مرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشيرة إلى الغرب يؤجج الهستيريا حول هذا الموضوع كتغطية لتعزيز حشود الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

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