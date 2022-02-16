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شركة مطار البحرين تعقد مباحثات تجارية مع شركة اسرائيلية

شركة مطار البحرين تعقد مباحثات تجارية مع شركة اسرائيلية
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

عقدت شركة مطار البحرين مباحثات تجارية مع شركة Malca-Amit، الإسرائيلية في مجال نقل وشحن وتخزين البضائع الثمينة، وذلك لإدارة وتصميم وتشغيل أحد مستودعات قرية الشحن الجوي السريع.

العالم- البحرين

وتأتي هذه المباحثات التجارية على هامش زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مملكة البحرين.

وتعد هذه أول زيارة علنية لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إلى البحرين، فيما يسود اعتقاد بأن رؤساء وزراء سابقين للكيان زاروا البحرين سرا خلال السنوات الماضي.

واجتمع بينيت بأركان العائلة الخليفية بدءا من الحاكم حمد الخليفة وولي عهده سلمان ووزيرا الداخلية والدفاع وغيرهم.

وتأتي الزيارة عقب زيارة أجراها وزير الحرب بيني غانتس ووقع خلالها اتفاقية أمنية هي الأولى من نوعها، كما كشف عن تزويد النظام البحريني بانظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة.

وترى وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرين تمتلك إمكانات كبيرة لفتح استثمارات مشتركة بين رجال أعمال البلدين، مشيرة إلى أنها كذلك ستكون جسرا لعلاقات آخذة بالتوسع مع دول المنطقة.

وبحسب النشطاء البحارنة، تؤكد هذه الزيارة والزيارات التي سبقتها ارتماء النظام البحريني في احضان الصهاينة بشكل لا مثيل له في المنطقة، وهو ما يعكس بحسب مراقبين القلق الذي يراودهم بعد أن أعلن شعب البحرين المفاصلة معهم ولم تعد القوات الأميركية ولا البريطانية ولا السعودية كافية لطمأنتهم، فجاء دور الصهاينة لحمايتهم.

يذكر ان وتيرة التطبيع العلني تسارعت بين النظام البحريني والصهاينة منذ تولي ولي العهد سلمان مقاليد رئاسة الوزراء خلفا لعمه خليفة الخليفة الذي توفي أواخر العام 2020 وبعد أن وقعت اتفاقيات التطبيع في عهده منتصف سبتمبر من ذلك العام.

ووقعت البحرين إلى جانب الإمارات مع الكيان الإسرائيلي في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات عبر وساطة أمريكية.

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