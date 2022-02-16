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ايران: توقعات ببلوغ عدد زوار الاربعينية خلال العام الجاري لنحو 5 ملايين

ايران: توقعات ببلوغ عدد زوار الاربعينية خلال العام الجاري لنحو 5 ملايين
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعرب مساعد وزير الداخلية الايراني ورئيس اللجنة المركزية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (ع) مجيد مير احمدي عن توقعه بلوغ عدد زوار الاربعينية خلال العام الجاري لنحو 5 ملايين زائر.

العالم- ايران

واضاف مجید میر أحمدي، في اجتماع اللجنة المركزية لاربعينية الامام الحسين (ع) اليوم الاربعاء بمشاركة ممثلي الاجهزة والمؤسسات المعنية في مبنى وزارة الداخلية: ينبغي متابعة التمهيدات اللازمة مثل تشييد مصانع لانتاج الثلج في محافظات كرمانشاه وايلام /غرب/ وخوزستان /جنوب غرب/لان مراسم الزيارة ستجري في فصل الصيف المقبل.

وتابع: نتوقع ان يبلغ اجمالي الزائرين نحو 5 ملايين وبطبيعة الحال سيتم اتخاذ قرارات تتناسب مع ظروف تفشي فيروس كورونا والالتزام بالقواعد الصحية ومنها تطعيم جرعتين او ثلاثة جرعات من اللقاحات المضادة.

ونوه الى ان منفذ ريمدان الحدودي في محافظة سيستان وبلوجستان سيستقبل أكبر عدد من الزائرين الباكستانيين للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية ولذلك ينبغي تعزيز الامكانيات الصحية والبنية التحتية لتقديم افضل الخدمات للزائرين.

واكد على ضرورة تفعيل امكانيات منفذي سومار وخسروي الحدوديين في محافظة كرمانشاه والاستفادة من منفذ سومار لنقل المعدات اللازمة على متن الشاحنات.

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