الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة ايرانية تعکف على صنع لقاح مضاد لمتحور اوميكرون

شركة ايرانية تعکف على صنع لقاح مضاد لمتحور اوميكرون
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير التنفيذي لشركة "شفا فارمد" بمجموعة "بركت" لصناعة الادوية الايرانية التابعة للجنة تنفيذ اوامر الامام حسن جليلي عن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح مضاد للفيروس المتحور اوميكرون.

العالم- ايران

واشار جليلي الى جهود الخبراء في الشركة لانتاج اللقاح المضاد لمتحور اوميكرون وقال: منذ الاعلان عن تفشي المتحور اوميكرون عقد فريقنا العلمي العديد من الاجتماعات وتبين منذ البداية بان هذا المتحور قادر على الهرب من المناعة الحاصلة من تلقي اللقاحات.

واوضح انه تمت استشارة العلماء في البلاد وتم العمل منذ البداية على صنع اللقاح المضاد لهذا المتحور واضاف: انه تم اخبار اللقاح على عدة عشرات من الحيوانات وسيتم نشر النتائج لفترة 7 و 14 يوما.

وقال جليلي: ان النتائج تشير الى ان اللقاح قادر على مواجهة واجهاض اوميكرون، اي انه تم التطعيم على مرحلتين؛ الاولى التطعيم في اليوم الاول واليوم السابع والمرحلة الثانية التطعيم في اليوم الاول واليوم الرابع عشر.

واضاف: انه وفقا للنتائج الحاصلة فقد تم اجهاض الفيروس المتحور اوميكرون الا ان المضادات الناجمة من التلقيح كانت اكثر في المرحلة الثانية.

وتابع جليلي: قدمنا قبل 3 اسابيع بروتوكول الدراسات السريرية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وبعد دراسته خلال الايام القادمة سيرفع الى لجنة الاخلاق.

وتابع قائلا: ان شركتي "فايزر" و"موديرنا" اجرتا كذلك دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور اوميكرون ونحن اجرينا دراسة نجاحة على مستوى التطعيم الحيواني.

وقال جليلي: لقد قدمنا طلبا لاجراء دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور اوميكرون وننتظر حتى الحصول على نتائج هذه المرحلة.

روابط ذات صلة

قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

انجازات كبيرة للباحثين الإيرانيين في مجال إنتاج لقاح كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. قراءة في كلمة السيد نصرالله في ذكرى القادة الشهداء

استقالة وزيري الدفاع والداخلية الكويتيين

أمين عام اتحاد الشغل في تونس يتحدث عن 'زوبعة في فنجان'

رئيسي: نبذل جهودا دؤوبة لحل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية

الاتصالات السورية تكشف آخر تطورات ملف الاستثناء من الدعم

رئيس وزراء مصر يمهد لرفع أسعار الوقود: السعر العالمي ارتفع 54%