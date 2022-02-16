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السيد حسن نصر الله: المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله هي التي حافظت على هوية لبنان التي كادت ان تندثر في اجتياح عام 1982

الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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