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وزير الدفاع الأوكراني:

'كييف' تعلن تلقيها ألفي طن من الأسلحة من الدول الغربية

'كييف' تعلن تلقيها ألفي طن من الأسلحة من الدول الغربية
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين.

العالم- أوروبا

وقال الوزير خلال "ماراثون الوحدة" التلفزيوني: "أريد أن أشير إلى أننا نشعر كل يوم بمزيد من الدعم من شركائنا الأجانب. لقد تلقينا بالفعل أكثر من 2000 طن من الأسلحة والذخيرة الحديثة".

وذكر ريزنيكوف: أن كييف تلقت أنظمة صواريخ STINGER المحمولة المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات و"وسائل أخرى لم نكن حتى نحلم بها من ذي قبل".

وأضاف: أنه سيتم قريبا بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية التركية "بيرقدار" في أوكرانيا، وقال: "سيكون هناك مزيد من الدعم، لأننا في حوار مستمر معهم (الشركاء)".

وأكد ريزنيكوف: أن تدريبات عسكرية تجري حاليا في جميع أنحاء أوكرانيا.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: إن شركاء كييف الغربيين قرروا خلال الـ24 ساعة الماضية تخصيص مساعدات لها بقيمة 2 مليار دولار.

وقالت وسائل إعلام غربية في وقت سابق: إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأن روسيا اختارت 16 فبراير موعدا لشن "غزو واسع النطاق" لأوكرانيا.

ونفت موسكو مرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشيرة إلى الغرب يؤجج الهستيريا حول هذا الموضوع كتغطية لتعزيز حشود الناتو بالقرب من الحدود الروسية.

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وزير الدفاع الأوكراني: 'كييف' تعلن تلقيها ألفي طن من الأسلحة من الدول الغربية