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'زاخاروفا': وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شيء لإشعال حرب في أوكرانيا

'زاخاروفا': وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شيء لإشعال حرب في أوكرانيا
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، إن وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شيء من أجل إشعال حرب في أوكرانيا، لكن معلوماتها لا علاقة لها بالواقع.

العالم- روسيا

وأضافت زاخاروفا: أن وسائل الإعلام الغربية فعلت كل شيء لبدء الحرب في أوكرانيا كما حثت على الكف عن تصديق التصريحات الأمريكية حول الوضع في أوكرانيا، قائلة :"نحتاج إلى التوقف عن تصديق كل ما يقولونه في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، وشعب أوكرانيا، وعن روسيا".

وتابعت قائلة: "من ناحية، هم بحاجة إلى التريث والهدوء، والتوقف عن الركض بالبنادق الآلية الخشبية والمسدسات الورقية، ومن ناحية أخرى، على العكس من ذلك، يجب التيقظ وفهم واستيعاب ما يعدون به وأنه عندما يعدون بشيء مجانا وعندما يدعونك إلى الجنة الافتراضية هذا ما يسمى بالمصيدة.. للأسف، هذا ما يحدث مع الشعب الأوكراني، الذي يتم جره بنشاط كبير إلى مصيدة الفئران".

كما وصفت زاخاروفا إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، بـ"الجبن المجاني في مصيدة فئران"، وشددت على: أن "الشعب الأوكراني سيدفع ثمن هذه الإمكانات العسكرية، هذه الخردة التي تم تسليمها الآن إلى أوكرانيا".

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