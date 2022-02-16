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رئيسي: نبذل جهودا دؤوبة لحل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية

رئيسي: نبذل جهودا دؤوبة لحل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بان الحكومة تبذل جهودا دؤوبة لحل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية.

العالم- ايران

واشار آية الله رئيسي خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء الى الجهود المبذولة من قبل الحكومة ليل نهار من اجل التعويض عن النقائص ومعالجة مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية.

وقال: ان جميع الوزارات والاجهزة التنفيذية والرقابية مكلفة برصد ومتابعة الاخبار المطروحة في اطار انشطتها بدقة والمبادرة، في حال صحتها، للعمل على حلها وان تقوم بالكشف عن الحالات التي تبث في الاجواء الافتراضية بهدف اثارة القلق وارباك الراي العام.

واضاف: لا ينبغي السماح للبعض بخلق مشاكل لحياة ومعيشة الشعب عبر بث اخبار كاذبة ومزيفة واثارة التساؤل حول الجهود المبذولة.

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