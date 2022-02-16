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الاتصالات السورية تكشف آخر تطورات ملف الاستثناء من الدعم

الاتصالات السورية تكشف آخر تطورات ملف الاستثناء من الدعم
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا ان وصل عدد الاعتراضات المقدمة من المواطنين الذين تم استثناؤهم من الدعم على المنصة الكترونية التي خصصتها الوزارة في الأول من الشهر الجاري إلى 381159 اعتراضاً حتى أمس.

العالم - سوريا

وفي تصريح لوكالة "سانا" بينت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي المهندسة فاديا سليمان أنه تمت معالجة 209178 اعتراضاً قُبل منها 70154 اعتراضاً لمطابقته المعايير ورفض المخالف منها، مؤكدة أن تقديم الاعتراضات على المنصة لا يزال متاحاً حيث تقوم الوزارة بإرسال الاعتراض بحسب سبب الاستثناء من الدعم إلى الجهة المعنية بشكل الكتروني لتقوم الأخيرة بدورها في التدقيق والنظر به وفق بياناتها.

ولفتت سليمان إلى أنه بعد تقديم المستثنى من الدعم اعتراضه على المنصة قد يتوجب عليه مراجعة الجهات المختصة بأسباب الاستثناء لمعالجة بياناته لديها في حال كان فيها أي تغيير فمثلاً إذا كان الاعتراض متعلقاً بامتلاك سيارة يراجع المواطن وزارة النقل وفي حال كان الاعتراض متعلقاً بسجل تجاري تتم مراجعة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وفي حال كان بسبب أنه من كبار المكلفين ضريبياً يراجع وزارة المالية أما إذا كان من المستوردين والمصدرين فيراجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأشارت سليمان إلى أنه يمكن تقديم أكثر من اعتراض في حال تعدد أسباب الاستثناء من الدعم موضحة أنه بناء على ذلك فإن عدد الاعتراضات المقدمة لا يمثل عدد البطاقات المعترضة لأن كل اعتراض على المنصة يمثل سبباً واحداً من أسباب الاستثناء لافتة إلى أنه بمجرد أن يكون الاعتراض صحيحاً ومحقاً يعود المستثنى من الدعم إلى مظلة الدعم.

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